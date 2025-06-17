В Кремле рассказали, как работают с гражданами РФ в Иране

Песков: находящиеся в Иране граждане РФ могут эвакуироваться через Азербайджан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что со всеми гражданами России, находящимися на территории Ирана, работает российское посольство.

«Очень большую работу проводит посольство [РФ] в Тегеране, координирует все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране [имеют возможность эвакуироваться]», — поделился Песков.

Он уточнил, что Азербайджан предоставил условия для эвакуации россиян, и Москва признательна за это Баку.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем из исламской республики эвакуировали 324 гражданина России.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее МИД Ирана назвал преступлением удар по зданию гостелевидения в Тегеране.