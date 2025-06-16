Омбудсмен раскрыла число эвакуированных из Ирана россиян

Москалькова: РФ эвакуировала из Ирана 324 человека на фоне конфликта с Израилем

На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем из исламской республики эвакуировали 324 гражданина России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен пояснила, что эвакуация людей проходила в течение двух дней. Так, 14 июня через пункт пропуска «Астра» прошла первая группа, состоящая из 86 человек, включая детей и граждан дружественных стран. 15 июня были эвакуированы 238 россиян, в том числе семьи дипломатов и деятели культуры, отметила Москалькова.

«Мой аппарат продолжает мониторинг ситуации и готов оперативно реагировать на все обращения граждан», — написала уполномоченный по правам человека.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее МИД Ирана назвал преступлением удар по зданию гостелевидения в Тегеране.