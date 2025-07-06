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В Госдуме объяснили скрытый смысл угроз Зеленского

Депутат Колесник: под угрозами Зеленского замаскирована агрессия Германии
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Ints Kalnins/Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского об ударах вглубь России скрывают под собой важный смысл — желание Германии принять участие в конфликте при помощи своих снарядов и вооружений. Таким мнением поделился депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник обратил внимание на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц начал переносить производство ракет на территорию Украины. По словам депутата, это нужно, чтобы отвести угрозу от своего государства в случае ответного удара России.

«Мерц при всей своей мнимой храбрости заявил, что все заводы будут строиться на Украине и все удары по России также будут производиться с территории Украины. Собственно говоря, основная задача Германии — отвести наш ответный удар от Евросоюза», — сказал Колесник.

Он добавил, что со стороны Германии идет открытая агрессия, при этом непонятно, какое отношение она имеет к этому конфликту.

Зеленский в соцсети Х анонсировал новые удары вглубь России. По его словам, приоритетом Киева стало создание средств для «защиты жизни». В связи с этим Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» России, заявил Зеленский.

К публикации он приложил видеозапись, на которой запечатлены удары по различным объектам РФ. Кроме того, политик поблагодарил страны, поддерживающие ВПК Украины и укрепляющие собственные оборонные возможности.

Ранее Украине посоветовали «изолировать Зеленского» и создать коалиционное правительство.

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