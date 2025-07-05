WS: Киеву надо изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство

Украине нужно изолировать украинского лидера Владимира Зеленского и создать коалиционное правительство, которое начнет переговоры с Россией. Об этом пишет журнал Weapons and Strategy.

«Недавние массированные бомбардировки украинской территории и наступления российской армии являются предвестниками конца игры», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в этой связи Киеву нужно найти выход.

«Одним из решений является превращение Украины в гибкого игрока, то есть изоляция Зеленского. Лучший способ сделать это — коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией», — подытоживает журнал.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в ходе саммита НАТО в Гааге в конце июня США отказали Зеленскому в сохранении власти и личных гарантиях.

Ранее Зеленский заявил, что желает встретиться с Путиным ради мира.