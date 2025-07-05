На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине посоветовали «изолировать Зеленского» и создать коалиционное правительство

WS: Киеву надо изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Украине нужно изолировать украинского лидера Владимира Зеленского и создать коалиционное правительство, которое начнет переговоры с Россией. Об этом пишет журнал Weapons and Strategy.

«Недавние массированные бомбардировки украинской территории и наступления российской армии являются предвестниками конца игры», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в этой связи Киеву нужно найти выход.

«Одним из решений является превращение Украины в гибкого игрока, то есть изоляция Зеленского. Лучший способ сделать это — коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией», — подытоживает журнал.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в ходе саммита НАТО в Гааге в конце июня США отказали Зеленскому в сохранении власти и личных гарантиях.

Ранее Зеленский заявил, что желает встретиться с Путиным ради мира.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами