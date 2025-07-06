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Зеленский пообещал новые удары вглубь России

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х анонсировал новые удары вглубь территории России.

По его словам, приоритеты Киева — создание средств для «защиты жизни». В связи с этим Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» России, написал Зеленский.

К публикации он приложил видеозапись, на которой запечатлены удары по различным объектам на территории России.

Зеленский также поблагодарил все страны, которые поддерживают «военно-промышленный комплекс Украины и укрепляют собственные оборонные возможности».

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика способна производить до 10 млн беспилотников ежегодно при условии стабильного финансирования количество может вырасти. По его словам, государство готово помогать компаниям в поиске партнеров на Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах для увеличения производительности.

Раннее Украине посоветовали «изолировать Зеленского» и создать коалиционное правительство.

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