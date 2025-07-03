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Российский сенатор заявил, что США и Европа больше не верят в победу Украины

Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что США и Европа больше не верят в победу Украины.

По словам Пушкова, страны Запада отказываются от поддержки «украинской теории победы» вслед за президентом США Дональдом Трампом, который прямо заявил, что Киеву не надо было начинать конфликт с Москвой.

«Теперь на Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О «победе» Украины речи вообще уже не идет», — подчеркнул сенатор.

До этого официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга заявила, что остановка поставок зенитных и других видов ракет украинской стороне не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах.

По словам Брюс, решение о прекращении поставок было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить интересы страны «на первое место».

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.

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