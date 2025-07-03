Российский сенатор заявил, что США и Европа больше не верят в победу Украины

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что США и Европа больше не верят в победу Украины.
По словам Пушкова, страны Запада отказываются от поддержки «украинской теории победы» вслед за президентом США Дональдом Трампом, который прямо заявил, что Киеву не надо было начинать конфликт с Москвой.
«Теперь на Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О «победе» Украины речи вообще уже не идет», — подчеркнул сенатор.
До этого официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга заявила, что остановка поставок зенитных и других видов ракет украинской стороне не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах.
По словам Брюс, решение о прекращении поставок было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить интересы страны «на первое место».
Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.