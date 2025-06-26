Захарова: Россия расценит присоединение к трибуналу СЕ и Украины как демарш

Москва будет рассматривать присоединение стран к трибуналу Совета Европы (CE) и Украины как враждебный демарш. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что накануне СЕ подписал с властями Украины соглашение о создании так называемого специального трибунала по преступлениям агрессии против страны, но работа и решения этого органа для России будут ничтожны.

«Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины», — указала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в отношении подобных инструментов заказного правосудия будут приниматься ограничительные меры, которые предусмотрены в законодательстве РФ.

Среди прочего Захарова напомнила, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, орган не наделен компетенцией учреждать уголовные суды, определять акты агрессии и не имеет соответствующих полномочий.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа действительно ведет крайне милитаристскую политику и, главное, декларирует, что она будет это делать дальше. Официальный представитель Кремля также отверг тезис об угрозе, которая якобы исходит от РФ, и отметил, что на Западе прекрасно знают первопричины украинского конфликта.

Ранее в Европе заявили о желании объявить России войну.