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В Европе заявили о желании объявить России войну

Политик Дюпон-Эньян: Евросоюз хочет объявить России войну
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Global Look Press

Европа стремится потратить 650 млрд евро в целях закупки оружия у США, она намерена «объявить войну России». Об этом в соцсети X заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян.

«Евросоюз фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России», — отметил он.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что члены НАТО планомерно продвигаются к решению об увеличении расходов на оборону, и это говорит о том, что идея о противостоянии с Россией не перестает быть актуальной.

По его мнению, членам НАТО для объяснения увеличения расходов на военные нужды нужен враг и этим врагом они выбрали Россию.

Ранее Зеленский рассказал, когда Россия атакует страны НАТО.

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