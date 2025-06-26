На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал печальным фактом агрессивную политику Европы

Песков: милитаристская политика Европы — это печальный факт
close
Depositphotos

Политика милитаризма, которую в последние годы проводит Европа, — это весьма печальное явление, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Европа в данном случае действительно ведет очень милитаристскую политику и, главное, декларирует, что она будет это делать дальше. Это весьма печально», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также отверг тезис об угрозе, которая якобы исходит от РФ, и отметил, что на Западе прекрасно знают первопричины украинского конфликта.

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона назвал число стран НАТО, пообещавших увеличить расходы на оборону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами