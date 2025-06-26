Песков назвал печальным фактом агрессивную политику Европы

Политика милитаризма, которую в последние годы проводит Европа, — это весьма печальное явление, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Европа в данном случае действительно ведет очень милитаристскую политику и, главное, декларирует, что она будет это делать дальше. Это весьма печально», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также отверг тезис об угрозе, которая якобы исходит от РФ, и отметил, что на Западе прекрасно знают первопричины украинского конфликта.

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона назвал число стран НАТО, пообещавших увеличить расходы на оборону.