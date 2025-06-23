На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о готовности России к упреждающим мерам против НАТО

Грушко: РФ будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие действия НАТО
close
Пресс-служба МИД РФ

Россия будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

В начале июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что на саммите организации в Гааге 24-25 июня страны-члены альянса примут новые цели по обороне и сдерживанию, включая усиление противовоздушной обороны и противоракетной обороны на 400%, и ракетам большой дальности, чтобы якобы «защититься от России».

По мнению Грушко, заявление Рютте следует воспринимать как признание мощи вооруженных сил России, продемонстрированной и в ходе специальной военной операции на Украине. Дипломат отметил, что пока сложно сказать, насколько быстро страны НАТО смогут реализовать поставленную задачу на практике.

Реакция Москвы, подчеркнул Грушко, будет зависеть от возникающих угроз. В ответ на любые враждебные действия в отношении России страна будет принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие.

Комментируя слова Рютте, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что НАТО, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность «как инструмента агрессии и конфронтации».

Ранее в МИД России назвали гарантию для невступления Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами