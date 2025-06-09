На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили призыв НАТО усилить ПВО на 400%

Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии
close
Maxim Shemetov/Reuters

НАТО, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность «как инструмента агрессии и конфронтации». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв генерального секретаря организации Марка Рютте к ее странам-членам усилить ПВО на 400%.

Песков подчеркнул, что действия НАТО не поддерживают стабильность и безопасность, эта организация — инструмент, созданный для конфронтации.

«Сейчас он (НАТО. — прим. ред.) свою сущность показал наяву. Европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это эфемерная угроза, если члены Североатлантического альянса захотят так поступать со своими налогоплательщиками, они будут это делать», — сказал представитель Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Марка Рютте во время выступления в Королевском институте международных отношений заявит, что страны-члены альянса должны в значительной мере нарастить возможности в сфере ПВО. В частности, он заявит о необходимости «квантового скачка в коллективной обороне» НАТО, в частности, призовет «усилить на 400% противовоздушную и противоракетную оборону».

Ранее Рютте заявил о «разрушительной» реакции НАТО в случае нападения России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами