НАТО, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность «как инструмента агрессии и конфронтации». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв генерального секретаря организации Марка Рютте к ее странам-членам усилить ПВО на 400%.

Песков подчеркнул, что действия НАТО не поддерживают стабильность и безопасность, эта организация — инструмент, созданный для конфронтации.

«Сейчас он (НАТО. — прим. ред.) свою сущность показал наяву. Европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это эфемерная угроза, если члены Североатлантического альянса захотят так поступать со своими налогоплательщиками, они будут это делать», — сказал представитель Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Марка Рютте во время выступления в Королевском институте международных отношений заявит, что страны-члены альянса должны в значительной мере нарастить возможности в сфере ПВО. В частности, он заявит о необходимости «квантового скачка в коллективной обороне» НАТО, в частности, призовет «усилить на 400% противовоздушную и противоракетную оборону».

Ранее Рютте заявил о «разрушительной» реакции НАТО в случае нападения России.