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Стала известна позиция США по антироссийским санкциям после саммита G7

Bloomberg: саммит G7 показал, что США не готовы поддержать санкции против РФ
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Amber Bracken/Reuters

После саммита «Большой семерки» G7 стало ясно, что США оказались не готовы идти на ужесточение санкционного давления на Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников.

«После саммита G7... стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие антироссийские санкции», — пишет агентство.

Сообщалось также, что лидеры «Большой семерки» пытались убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые санкции против России, однако дискуссия лидеров не повлияла на решение американского президента по поводу ужесточения санкционных мер против Москвы.

Саммит G7, который проходил с 15 по 17 июня в Канаде, закончился без итогового коммюнике. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам и в первую очередь по украинскому конфликту.

Также СМИ сообщали, что главной проблемой стала позиция США. Сам Трамп покинул саммит заранее и не провел обещанной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Почему Киев ничего не смог получить от саммита G7 — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, почему Трамп досрочно покинул саммит G7.

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