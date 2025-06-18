«Перестал быть звездой шапито». Почему саммит G7 стал провальным для Зеленского

Саммит G7, который проходил с 15 по 17 июня в Канаде, закончился без итогового коммюнике. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Дональд Трамп покинул саммит заранее и не провел обещанной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Почему Киев ничего не смог получить от саммита G7 — в материале «Газеты.Ru».

C 15 по 17 июня в Канаде прошел саммит «Большой семерки». Страны-участницы решили не публиковать единое коммюнике по итогам встречи, а каждая подготовила отдельные заявления. Главной «проблемой» при формировании единой позиции стал украинский вопрос, в частности точка зрения США. Лидеры стран G7 пытались убедить президента Дональда Трампа поддержать новые санкции против России, но потерпели неудачу.

Сам Трамп досрочно покинул саммит и отменил запланированные встречи с Владимиром Зеленским и лидером Мексики Клаудией Шейнбаум.

Позже американская газета The Wall Street Journal отметила, что Зеленский покинул саммит в Канаде, не получив желаемой финансовой и политической поддержки. По информации издания, украинский лидер рассчитывал на ежегодное финансирование в размере $40 млрд для своей страны.

Клуб по интересам

Многие иностранные СМИ отметили, что прошедшая встреча G7 показала неспособность западных лидеров вырабатывать единую позицию по главным вопросам международной повестки. Об этом, в частности, пишет Bloomberg.

«Встречи G7 традиционно служили для объединения и координации западных лидеров. Однако саммиты стали сложнее после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Прошедший в Канаде саммит показал, насколько раздробленным стал этот формат», — говорится в материале.

С подобным мнением согласился и председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции «ЛДПР» Леонид Слуцкий. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что «Большая семерка» превращается в клуб по интересам «золотого миллиарда», который в своем инерционном мышлении не способен осознать геополитические изменения.

«Западные меньшевики все еще пытаются диктовать свое видение будущего на правах самопровозглашенной исключительности глобальному большинству. Показательно чудовищной стала позиция G7 по ирано-израильскому конфликту с оправданием нападения Израиля «правом на оборону». Ядерная угроза Ирана не была подтверждена, сам Тегеран отрицал намерение по созданию ядерного оружия. Но для коллективного Запада это не аргументы», — сказал депутат.

Слуцкий считает, что подобная позиция станет «путем в апокалипсис и к третьей мировой войне, победителей в которой не будет». Он добавил, что новый виток эскалации на Ближнем Востоке — следствие западной политики двойных стандартов.

Саммит G7 в этом году заслуживает звание самого неудачного саммита «Большой семерки» за последние десятилетия. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Саммит «Большой семерки» стал больше похож на междусобойчик, чем на серьезное мероприятие. Такой формат встреч теряет актуальность в стремительно меняющихся сегодня геополитических реалиях. Каких-то серьезных и принципиальных решений в рамках этого формата, который постепенно изживает себя, не принимается. Отсутствие коммюнике по итогам саммита подтверждает раскол среди участников. Так, Дональд Трамп фактически свел на нет антироссийскую повестку, выразив сожаление из-за отсутствия нашей страны на саммите», — отметил депутат.

Тот факт, что саммит G7 дистанцируется от имеющих серьезный экономический и политический вес России, Индии и Китая, в принципе делает его бесполезным в решении международных проблем, требующих широкого участия и учета мнения разных стран, считает Белик.

С озвученной в Госдуме точкой зрения согласился и директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Он заявил «Газете.Ru», что последняя встреча «Большой семерки» прошла без выработки общего заявления, потому что нет среди стран-участниц консолидированной позиции.

«Западные страны привыкли к тому, что между ними существует единство западной цивилизации, но оказалось, что политического единства между ними уже не осталось. В разных странах власть принадлежит разным политическим группировкам, которые в рамках каждой страны яростно борются друг с другом. Эти три основные силы — либеральные глобалисты, правые консерваторы и левые популисты. В данном случае как раз и проявились противоречия между глобалистами и консерваторами», — пояснил Марков.

При этом, по его мнению, встречи G7 не прекратятся. Страны-участницы и дальше будут дискутировать и пытаться найти что-то общее в позициях.

Окончание саммита G7 проиллюстрировало кризис этого формата, так как участники не смогли договориться о едином коммюнике по итогам саммита. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества, американист Александр Назаров.

«Результаты саммита наглядно иллюстрируют проблему этого формата — без полной поддержки и лидерства США страны G7 не готовы к решительным действиям. Ведущая роль Вашингтона в данный момент не оспаривается никем, и для эффективного взаимодействия остальным участникам нужно либо прислушаться и согласиться с позицией Трампа, либо сильно ограничить свой инструментарий», — заявил американист.

Игнорирование Зеленского

Особенно неудачным прошедший саммит стал для украинского лидера. Британское издание The Guardian пишет, что на встрече «Большой семерки» Зеленский выглядел печальным, а украинских дипломатов «разочаровал и разозлил» отказ Трампа провести встречу со своим украинским коллегой.

«Украинские дипломаты остались разочарованными – а в некоторых случаях и озлобленными – отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде, а президент США вернулся домой накануне встречи двух лидеров», — говорится в тексте.

В свою очередь немецкая газета Berliner Zeitung считает, что несостоявшаяся встреча президентов США и Украины на саммите G7 в Канаде стала ударом для Киева. По словам автора публикации, досрочное возвращение Трампа в Вашингтон является «горьким посланием» Киеву, которое означает, что для Штатов украинский конфликт отодвигается на второй план.

«Зеленский перестает быть главной звездой западного шапито. США, в том числе в свете событий на Ближнем Востоке, явно не ставят своим приоритетом безусловную поддержку неонацистского режима. Администрация Трампа – это очевидно – будет и дальше принуждать Зеленского к продолжению переговоров. Зеленский пытается переубедить Трампа, но у него не мало что получается», — заявил «Газете.Ru» депутат Леонид Слуцкий.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог Константин Блохин объяснил нежелание Трампа встречаться с Зеленским тем, что американский лидер сейчас сконцентрирован совершенно на других проблемах.

«Сейчас у Трампа вся голова занята совершенно другими делами: нужно навести порядок в стране и подавить протесты в связи с миграционными вопросами, нужно сдерживать Иран, поддерживать Израиль, высока вероятность вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке. Так что отстранение США из украинского трека вполне вероятно. Приоритеты Вашингтона очевидно смещаются и все это куда более важно, чем поддержка Украины», — сказал политолог.

Трамп пытался хоть как-то оправдать необходимость продолжать поддержку Украины, были разработаны планы по добыче редкоземельных металлов, но все это не слишком выгодно выглядит, добавил Блохин.

«Гораздо важнее!»: Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в США Дональд Трамп неожиданно вылетел из Квебека до завершения работы саммита «Большой семерки»... 17 июня 15:20

«Зеленский и Украина для Соединенных Штатов превратились в тяжелый чемодан без ручки. Кроме вопросов, которые требуют больше внимания от США, наблюдается и повсеместная усталость вокруг украинского конфликта, которая связана с затягиванием мирных переговоров», — заключил политолог.

Некоторые эксперты также не исключают фактор личной неприязни Трампа к Зеленскому. Таким мнением с «Газетой.Ru», в частности, поделился политолог Сергей Марков.

«Трамп не захотел встречаться с Зеленским, потому что знал, что украинский лидер будет опять просить у него оружия и денег. Кроме того, Трамп терпеть не может лично Зеленского и считает его гнусным человеком, который топит в крови свой собственный народ ради внешних патронов типа экс-президента США Джо Байдена. Кроме того, Зеленский является другом всех врагов Трампа. Поэтому американский лидер и проигнорировал эту встречу», — пояснил Марков.