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Лидеры G7 за ужином убеждали Трампа принять санкции против России

Bloomberg: лидеры G7 пытались убедить поддержать новые санкции против России
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Amber Bracken/Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) пытались убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что дискуссия лидеров G7 не повлияла на решение Трампа по поводу ужесточения санкционных мер против Москвы.

До этого сообщалось, что Трамп неожиданно вылетел из Квебека до завершения работы саммита «Большой семерки». Президент Франции Эммануэль Макрон связал это с работой по перемирию между Израилем и Ираном, однако Трамп отверг эту версию и высмеял его, заявив, что причина «гораздо важнее». Отъезд президента сорвал запланированные встречи с Владимиром Зеленским и лидером Мексики Клаудией Шейнбаум.

Также политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп рискует стать «хромой уткой» в случае эскалации конфликта с Ираном.

Политолог указал на сигналы того, что США могут передать Израилю противобункерные авиабомбы. По его словам, это является переговорной позицией Трампа, которая усиливает раскол в стане Республиканской партии.

Ранее политолог назвал отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Зеленскому.

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