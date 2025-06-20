Глава Венесуэлы призвал к разоружению Израиля силами ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять необходимые меры по разоружению Израиля, а также по обеспечению денуклеаризации всей планеты. Его слова приводит ТАСС.

По словам политика, ООН должна продвигать договор о полной денуклеаризации всех стран.

«У Израиля есть ядерное оружие. Значит, он должен уничтожить все свои ядерные заряды» — заявил он в ходе прямой трансляции на YouTube

Напомним, Израиль отрицает наличие в его арсенале ядерного оружия. Глава латиноамериканского государства подчеркнул, что Тегеран в соответствии с международным правом имеет право на самооборону после атаки Израиля. По словам Мадуро, в отношении Ирана сегодня распространяется ложь.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака Израиля по ядерным объектам Ирана должна вызывать серьезную озабоченность всего международного сообщества.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство приступило к операции «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в Кремле назвали неприемлемыми рассуждения о «свержении власти в Иране».