Захарова высказалась об атаке Израиля на ядерные объекты Ирана

Атака армии Израиля по ядерным объектам Ирана должна вызывать серьезную озабоченность всего международного сообщества. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я очень встревожена тем, что происходит прямо сейчас, этими ударами по ядерным объектам. Я думаю, что это кошмар для всего международного сообщества», — заявила она.

По словам Захаровой, отсутствие внимания международного сообщества к данной теме удивляет. Дипломат в интервью посоветовала уделять больше внимания «быстро меняющейся» ситуации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы заниматься пиаром президента Украины Владимира Зеленского.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира. По его словам, наращивание числа сторон, вовлеченных в конфликт, может лишь усугубить обстановку.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.