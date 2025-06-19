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В Кремле назвали неприемлемыми рассуждения о «свержении власти в Иране»

Песков: непозволительно предпринимать действия по свержению власти в Иране
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Россия считает непозволительным со стороны западных стран вести разговоры и предпринимать действия по свержению власти в Иране. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сама постановка такого вопроса для России является неприемлемой.

«Президент (Владимир. — прим. ред.) Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». Это говорит о том, что это является совершенно неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно», — сказал он.

19 июня Владимир Путин категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство приступило к операции «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.

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