Премьер Италии публично закатила глаза после слов Макрона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Ближнем Востоке, произнесенных на полях саммита стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Ситуация произошла во время встречи руководителей Великобритании, США, Канады, Японии, а также стран Европейского союза на канадском курорте Кананаскис. Они встретились для обсуждения эскалации военного конфликта между Израилем и Ираном, а также украинского кризиса.

На опубликованном видео запечатлено, как Мелони наклонилась, чтобы услышать, что ей шепчет Макрон. После его слов политик закатила глаза.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Макрон выступил против смены власти в Иране извне.