Макрон выступил против смены власти в Иране извне

Стремление сменить власть в Иране извне при помощи силы является стратегической ошибкой. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, передает ТАСС.

По словам политика, все, кто верит, что страну можно спасти вопреки ее воле, нанося удары извне или проводя военные операции, ошибаются. Макрон отметил, что это подтверждает история.

Макрон прокомментировал эскалацию военного конфликта между Израилем и Ираном. Французский лидер призвал Тегеран и Тель-Авив отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, культурным и административным объектам, самое главное — по гражданскому населению.

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перечислил ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в Исламской Республике.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.