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В Австрии недовольны приездом Зеленского

Der Standard: Австрийская партия свободы недовольна визитом Зеленского в Вену
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Thomas Peter/Reuters

Ультраправая Австрийская партия свободы заявила об «угрозе нейтралитету» страны на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Der Standard.

Как следует из текста, политическое объединение подготовило запрос к правительству страны с заголовком «Нейтралитет Австрии под угрозой – визит президента Украины Владимира Зеленского 16 июня 2025 года». В то же время пресс-секретарь партии Сюзанна Фюрст заявила, что канцлер Кристиан Штокер должен «понести ответственность» за визит.

Австрийская партия свободы требует объяснений, как проходила подготовка к визиту Зеленского, кто за это ответствен и какие ожидаются финансовые расходы на мероприятие.

В то же время лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выразил свое недовольство по поводу визита Зеленского в Австрию. По его мнению, безответственно предоставлять платформу для президента государства, находящегося в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.

Ранее Зеленский выразил недовольство, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.

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