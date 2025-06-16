В Австрии недовольны приездом Зеленского

Ультраправая Австрийская партия свободы заявила об «угрозе нейтралитету» страны на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Der Standard.

Как следует из текста, политическое объединение подготовило запрос к правительству страны с заголовком «Нейтралитет Австрии под угрозой – визит президента Украины Владимира Зеленского 16 июня 2025 года». В то же время пресс-секретарь партии Сюзанна Фюрст заявила, что канцлер Кристиан Штокер должен «понести ответственность» за визит.

Австрийская партия свободы требует объяснений, как проходила подготовка к визиту Зеленского, кто за это ответствен и какие ожидаются финансовые расходы на мероприятие.

В то же время лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выразил свое недовольство по поводу визита Зеленского в Австрию. По его мнению, безответственно предоставлять платформу для президента государства, находящегося в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.

Ранее Зеленский выразил недовольство, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.