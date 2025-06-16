Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вену и встретился с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Это первый визит украинского лидера в Австрию с момента начала специальной военной операции России на Украине. По информации журналистов, на фоне прибытия Зеленского центр Вены перекрыли.
О намерении президента Украины посетить Австрию и встретиться с руководством страны стало известно 6 июня.
Позднее председатель Австрийской партии свободы (FPO) и глава крупнейшей парламентской фракции Герберт Кикль выразил свое недовольство по поводу предстоящего визита Зеленского в Австрию. По его мнению, безответственно предоставлять платформу для президента государства, находящегося в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.
В мае канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что страна готова стать местом проведения переговоров по Украине. Штокер подчеркнул, что страна сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО.
Ранее в Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин.