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Зеленский прибыл в Вену

Зеленский прибыл в Вену и встретился с президентом Австрии Ван дер Белленом
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Leonhard Foeger/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вену и встретился с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Это первый визит украинского лидера в Австрию с момента начала специальной военной операции России на Украине. По информации журналистов, на фоне прибытия Зеленского центр Вены перекрыли.

О намерении президента Украины посетить Австрию и встретиться с руководством страны стало известно 6 июня.

Позднее председатель Австрийской партии свободы (FPO) и глава крупнейшей парламентской фракции Герберт Кикль выразил свое недовольство по поводу предстоящего визита Зеленского в Австрию. По его мнению, безответственно предоставлять платформу для президента государства, находящегося в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.

В мае канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что страна готова стать местом проведения переговоров по Украине. Штокер подчеркнул, что страна сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО.

Ранее в Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин.

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