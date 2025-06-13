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В ООН обратились с призывом к Израилю и Ирану

ООН призвала избежать «опасного противостояния» между Ираном и Израилем
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Постпредство России при ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, в котором он выразил озабоченность эскалацией ситуации в регионе после ударов Израиля по иранской территории. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня утром генеральный секретарь говорил с министром иностранных дел Исламской Республики Иран», — заявила представитель генсека Стефани Трембле.

По ее словам, стороны «обсудили ситуацию, вызванную последними событиями».

Она отметила, что Гутерриш подчеркнул необходимость «избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля».

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в пятницу, 13 июня, экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Ожидается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит на заседании доклад о состоянии ядерных объектов в Иране.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

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