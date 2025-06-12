На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области

Москалькова призвала Украину обеспечить курян необходимым по Женевской конвенции
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что на Украине остаются 34 россиянина из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что РФ настаивает на том, чтобы Красный Крест посещал граждан Курской области на Украине.

«Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой», — подчеркнула она.

Также она выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении курян будут реализованы.

В конце мая Москалькова также заявляла о том, что Киев ограничил доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, которых удерживают на Украине, условия их содержания резко ухудшились. По словам Москальковой, в ходе недавнего масштабного обмена пленными Россия смогла вернуть 140 жителей Курской области.

Ранее появились подробности о возвращенных из плена на Украине курянах.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами