Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что на Украине остаются 34 россиянина из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что РФ настаивает на том, чтобы Красный Крест посещал граждан Курской области на Украине.

«Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой», — подчеркнула она.

Также она выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении курян будут реализованы.

В конце мая Москалькова также заявляла о том, что Киев ограничил доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, которых удерживают на Украине, условия их содержания резко ухудшились. По словам Москальковой, в ходе недавнего масштабного обмена пленными Россия смогла вернуть 140 жителей Курской области.

Ранее появились подробности о возвращенных из плена на Украине курянах.