Появились подробности о возвращенных из плена на Украине курянах

Двух жителей Курской области госпитализировали после возвращения из плена ВСУ

Двум вернувшимся из украинского плена жителям Курской области потребовалась госпитализация. Об этом в своем Telegram-канале сообщила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения российского региона Екатерина Письменная.

«Два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу», — заявила она.

По словам Письменной, три человека по приезде смогли сразу же воссоединиться со своими родственниками. О судьбе шестого пленного не сообщается.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными. Из украинского плена вернулись 880 бойцов Вооруженных сил РФ и 120 мирных жителей. Российские власти, в свою очередь, передали Украине 120 гражданских лиц и 880 солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 мирных жителей Курской области, не попавших в обмен и остающихся на Украине, могут содержаться вместе с пленными военнослужащими.

Ранее в Кремле прокомментировали состав пленных в рамках обмена между РФ и Украиной.