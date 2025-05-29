Москалькова рассказала о «бесчеловечном» отношении к курянам в украинском плену

Киев ограничил доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, которых удерживают на Украине, условия их содержания резко ухудшились. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По словам Москальковой, в ходе недавнего масштабного обмена пленными Россия смогла вернуть 140 жителей Курской области. Однако Киев продолжает удерживать еще 34 курян в Сумской области.

Вернувшиеся рассказали, что в последний месяц МККК перестал их посещать. В результате питание людей резко ухудшилось — им стали просто запаривать зерно, это была основная еда.

«Просто давали возможность выжить», — сказала Москалькова.

Людям говорили, что Россия якобы не собирается их забирать. Их посещали украинские корреспонденты и на камеру заставляли говорить то, что «человек иногда говорит, чтобы выжить».

Москалькова заявила, что намерена обратиться к президенту МККК с просьбой активизировать работу с удерживаемыми на Украине россиянами, чтобы не допустить бесчеловечного отношения к ним.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Из украинского плена на родину вернулись 880 бойцов Вооруженных сил России и 120 мирных граждан. Украина получила взамен ровно столько же людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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