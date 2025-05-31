Журналисты узнали, как Трамп относится к Маску

Президент США Дональд Трамп в разговорах с помощниками неоднократно назвал предпринимателя Илона Маска человеком, который сочетает в себе черты гения и ребенка. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников из Белого дома, Трамп называл Маска «на 50% гением, на 50% мальчиком», а иногда — «на 90% гением и на 10% мальчиком».

Газета отмечает, что Трамп сомневался в некоторых инициативах Маска, в частности в заявлении о возможной экономии $1 трлн бюджета, и спрашивал у своих советников, насколько реалистичным было это обещание. Это, по мнению собеседников издания, указывало на его скептическое отношение к работе предпринимателя.

Маск в администрации Трампа курировал направление по повышению эффективности госрасходов (DOGE) и часто действовал самостоятельно, без консультаций с высокопоставленными чиновниками. Источники WSJ утверждают, что он не согласовывал свои шаги даже с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, в результате чего Трампу пришлось поручить ей более жёстко контролировать его команду.

Маску также приписывают резкую критику в адрес министров, что вызвало недовольство у Трампа. По словам сотрудников Белого дома, он был удивлен, насколько грубо предприниматель вел себя на одном из заседаний. Кроме того, Маск открыто выступал против инициатив Трампа, включая введение пошлин и законопроект по сокращению бюджетных расходов.

О своем уходе из администрации Маск сообщил не лично, а через публикацию в соцсети X, отметила газета. Несмотря на разногласия, Трамп поблагодарил Маска за его вклад на совместной пресс-конференции и дал понять, что в будущем намерен учитывать его мнение.

Портал Axios писал, что группа демократов в палате представителей США потребовала исключить Илона Маска из администрации США. 77 демократов составили письмо, в котором говорится, что Маск должен уйти в отставку и передать все полномочия по принятию решений, «как того требует закон», до 30 мая.

Ранее Трамп прокомментировал данные об употреблении Маском наркотиков.