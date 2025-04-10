Демократы требуют убрать Маска из правительства до 30 мая

Группа демократов в палате представителей США начала инициативу по исключению бизнесмена Илона Маска из администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

«Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации», — заявили в письме 77 демократов. Они добавили, что хотят увидеть документ, где четко говорится, что Маск должен уйти в отставку и передать все полномочия по принятию решений, «как того требует закон», до 30 мая

Авторы письма подчеркнули, что Маск не может вернуться на эту же должность, если не откажется от своих компаний — Tesla и SpaceX.

Портал также уточняет, что, согласно закону, специальные государственные служащие, к которым относится Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), не могут занимать свои посты более 130 дней.

Конгрессмен Грег Касар заявил, что, демократы «обладают юридическими и политическими инструментами», а также «всеми возможностями для оказания общественного давления».

Департамент D.O.G.E. — это временный федеральный орган США, который был учрежден в январе 2025 года по указуТрампа. Куратором департамента был назначен Маск. Задача D.O.G.E. — сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств, как сообщила администрация президента США.

До этого Маск в соцсети X назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро «просто идиотом» в ответ на его высказывание о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей.

Ранее Илон Маск оценил мем российского посольства в Кении.