Трамп прокомментировал данные об употреблении Маском наркотиков

Трамп заявил, что его не беспокоят сообщения об употреблении Маском наркотиков

Президент США Дональд Трамп не обеспокоен тем, что американский предприниматель Илон Маск якобы принимал наркотические вещества во время предвыборной кампании республиканца. Об этом заявил сам Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, передает ТАСС.

«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — подчеркнул он.

До этого газета The New York Times писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа.

NYT также утверждала, что Маск принимал и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор, согласно фотографии коробки и людям, которые ее видели.

При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Ранее стала известна возможная причина отставки Маска.