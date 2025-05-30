В США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования. Он говорил людям, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь — известный эффект хронического употребления», — говорится в публикации.

NYT также пишет, что Маск принимал и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор, согласно фотографии коробки и людям, которые ее видели.

При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Издание отмечает, что Маск и его адвокат не ответили на просьбы прокомментировать заявления об употреблении наркотиков и личную жизнь. Сам бизнесмен заявлял, что ему прописали некоторые препараты от депрессии, и он принимал их примерно каждые две недели. Также Маск сказал своему биографу, что ему действительно «не нравится принимать нелегальные наркотики».

29 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна возможная причина отставки Маска.