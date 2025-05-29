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Стала известна возможная причина отставки Маска

Reuters: Маск быстро и тихо покинул пост после критики закона Трампа о налогах
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Nathan Howard/Reuters

Бизнесмен Илон Маск покинул пост в администрации президента США Дональда Трампа «быстро и тихо», потому что своей критикой закона о налогах на недвижимость раздражал аппарат Белого дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, уход бизнесмена был «быстрым и бесцеремонным». Источник добавил, что решение было принято «на уровне высшего персонала».

В публикации говорится, что точная причина отставки неизвестна, однако Маск покинул пост после того, как раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о налогах на недвижимость. Политик назвал предложение «слишком дорогим».

«Некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, включая заместителя главы аппарата Стивена Миллера, были особенно раздражены этими комментариями, и Белый дом был вынужден созвать сенаторов-республиканцев, чтобы подтвердить поддержку Трампом пакета мер», — говорится в статье.

До этого портал Axios писал, что группа демократов в палате представителей США потребовала исключить Илона Маска из администрации США. 77 демократов составили письмо, в котором говорится, что Маск должен уйти в отставку и передать все полномочия по принятию решений, «как того требует закон», до 30 мая.

Ранее Илон Маск оценил мем российского посольства в Кении.

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