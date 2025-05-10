Жители всей Юго-Восточной Азии смогут выучить русский во Вьетнаме

По итогам российско-вьетнамских переговоров президент Владимир Путин анонсировал открытие центра обучения русскому языку для жителей Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

Политик отметил, что уже много лет в Ханое работает филиал Института русского языка имени Пушкина. На его базе будет отрыт региональный центр обучения русскому языку. Президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали по итогам встречи в Кремле соответствующее соглашение.

То Лам находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. Позже представитель Вьетнама встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, а также с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым. 10 мая он провел переговоры с Путиным в Кремле. Они продолжались около трех с половиной часов. По их итогам лидеры подписали более 20 соглашений.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами.