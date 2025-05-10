Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков анонсировал встречу Путина с журналистами

Песков заявил, что Путин вечером 10 мая встретится с журналистами
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин вечером 10 мая встретится с журналистами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что российский лидер пообщается с представителями СМИ после завершения переговоров с лидерами стран, приехавшими в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом Песков назвал «очень хорошими» уже состоявшиеся встречи Путина с зарубежными коллегами.

9 мая в Москве состоялись торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, на Красной площади прошел военный парад, в котором приняли участие многие иностранные лидеры. В их числе — президент Сербии Александар Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

В тот же день президент РФ провел переговоры с рядом иностранных политиков.

10 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в течение дня Владимир Путин проведет двусторонние переговоры еще с несколькими зарубежными коллегами. К текущему моменту глава государства уже успел пообщаться с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Также ему предстоит встретиться с президентами Палестины, Абхазии, Зимбабве, Южной Осетии и Буркина-Фасо.

Ранее Фицо назвал честью возможность приехать на парад Победы в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами