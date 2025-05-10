Песков анонсировал встречу Путина с журналистами

Президент РФ Владимир Путин вечером 10 мая встретится с журналистами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что российский лидер пообщается с представителями СМИ после завершения переговоров с лидерами стран, приехавшими в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом Песков назвал «очень хорошими» уже состоявшиеся встречи Путина с зарубежными коллегами.

9 мая в Москве состоялись торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, на Красной площади прошел военный парад, в котором приняли участие многие иностранные лидеры. В их числе — президент Сербии Александар Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

В тот же день президент РФ провел переговоры с рядом иностранных политиков.

10 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в течение дня Владимир Путин проведет двусторонние переговоры еще с несколькими зарубежными коллегами. К текущему моменту глава государства уже успел пообщаться с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Также ему предстоит встретиться с президентами Палестины, Абхазии, Зимбабве, Южной Осетии и Буркина-Фасо.

Ранее Фицо назвал честью возможность приехать на парад Победы в РФ.