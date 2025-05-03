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Постпред РФ прокомментировал заявление США и ЕС о посредничестве по украинскому конфликту

Постпред Ульянов: слова США и ЕС по Украине не выведут Россию из равновесия
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РИА Новости

Заявления властей США и Европейского союза о том, что они не хотят продолжать оставаться посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта, не смогут вывести Россию из равновесия. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, в Вашингтоне «не очень внятно» заявили, что не намерены оставаться посредниками. Ульянов напомнил, что похожую позицию занял Евросоюз.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия», — написал постпред.

1 мая представитель Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не намерен отменять действующие меры и считает необходимым переход к прямым переговорам между Москвой и Киевом без американского посредничества.

При этом уже на следующий день в эфире Fox News Брюс уточнила, что США не выходят из переговорного процесса.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.

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