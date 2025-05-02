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Эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины

Эксперт Хазин: Путин стал жестче с США благодаря поддержке союзников
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Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет запугать Россию ни санкциями, ни угрозами о возможном выходе из переговорного процесса по конфликту на Украине. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин ужесточил позицию в отношении США, дав четко понять главе Белого дома, который ведет агрессивную политику на мировой арене, что у Москвы есть надежные друзья и союзники, готовые прийти на помощь. Хазин отметил, что это наглядно продемонстрировала операция по освобождению Курской области, в которой принимали участие войска КНДР.

«Мы демонстрируем на примере той же КНДР, что у нас есть союзники. Дональд Фредович, а у тебя-то союзники есть? Врагов у тебя выше крыши — Лондон, Евросоюз, Китай. Конкуренты у тебя тоже есть — Индия. У тебя есть проблемы на Ближнем Востоке. Можно ли считать твоим союзником Израиль? Да с таким союзником просто нет слов», — высказался эксперт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине. Он отметил, что на данный момент работа с американской стороной продолжается, поэтому неправильно сейчас говорить «если», о том что может и не произойти.

Песков подчеркнул, что РФ выступает за продолжение усилий по достижению мира на Украине, но с учетом интересов российской стороны. Представитель Кремля подчеркнул, что это обязательное условие.

Ранее Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию.

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