США отказались быть посредником в переговорах. Киев и Москва должны говорить напрямую

Госдеп заявил об отказе США от роли посредника в переговорах России и Украины

США отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявив, что диалог должен вестись напрямую. В Вашингтоне подчеркнули, что теперь инициатива должна исходить от сторон конфликта. Ранее вице-президент Вэнс дал 100 дней на организацию прямых переговоров, заявив, что Москва и Киев уже озвучили свои мирные предложения.

США больше не намерены выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, подчеркнув, что диалог по урегулированию конфликта должен вестись напрямую между сторонами.

По ее словам, Вашингтон не планирует участвовать в организации встреч или направлять делегации для их проведения. Вместо этого в Госдепе ожидают, что Москва и Киев сами выдвинут конкретные предложения, необходимые для продвижения к миру.

«Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», — отметила она.

При этом Брюс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку усилиям по достижению урегулирования, однако дальнейший прогресс, по ее словам, зависит от инициативы самих участников конфликта.

100 дней на переговоры

Накануне в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие 100 дней Вашингтон на том, чтобы добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что отправной точкой для дипломатических усилий стали мирные предложения, выдвинутые как Киевом, так и Москвой.

«И это уже произошло. Украинцы сказали: «Вот чего мы хотим». Русские сказали: «Вот чего мы хотим». И теперь задача дипломатии — попытаться сблизить позиции обеих сторон. <...> Потому что между требованиями России и Украины — огромная пропасть», — сказал Вэнс.

Вэнс также отметил, что европейские союзники, несмотря на публичную критику в адрес американской администрации, признают заслугу США в том, что удалось достичь прогресса в переговорном процессе. По его словам, до этого никакого диалога между сторонами фактически не велось.

«Так что теперь у нас есть этот первый шаг. <...> Предложения по миру выдвинуты, и в течение следующих 100 дней мы будем прилагать все усилия, чтобы попытаться посадить стороны за стол переговоров», — заключил он.

Диалог без предварительных условий

В Кремле подтвердили готовность к прямому диалогу. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий».

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что предложение Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы является началом прямых переговоров без условий, и призвал Киев ответить аналогичным образом. В Москве подчеркнули, что успешное урегулирование потребует времени и участия украинской стороны.

С украинской стороны реакция оказалась более сдержанной. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам при условии предварительного и длительного перемирия, которое бы обеспечило защиту гражданских лиц. В Офисе президента подчеркнули, что Украина остается открытой к диалогу, однако не может согласиться на предложения с ограниченными сроками, предложив 30-дневное перемирие.