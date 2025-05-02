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США отказались быть посредником в переговорах. Киев и Москва должны говорить напрямую

Госдеп заявил об отказе США от роли посредника в переговорах России и Украины
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Jose Luis Magana/AP
США отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявив, что диалог должен вестись напрямую. В Вашингтоне подчеркнули, что теперь инициатива должна исходить от сторон конфликта. Ранее вице-президент Вэнс дал 100 дней на организацию прямых переговоров, заявив, что Москва и Киев уже озвучили свои мирные предложения.

США больше не намерены выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, подчеркнув, что диалог по урегулированию конфликта должен вестись напрямую между сторонами.

По ее словам, Вашингтон не планирует участвовать в организации встреч или направлять делегации для их проведения. Вместо этого в Госдепе ожидают, что Москва и Киев сами выдвинут конкретные предложения, необходимые для продвижения к миру.

«Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», — отметила она.

При этом Брюс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку усилиям по достижению урегулирования, однако дальнейший прогресс, по ее словам, зависит от инициативы самих участников конфликта.

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100 дней на переговоры

Накануне в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие 100 дней Вашингтон на том, чтобы добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что отправной точкой для дипломатических усилий стали мирные предложения, выдвинутые как Киевом, так и Москвой.

«И это уже произошло. Украинцы сказали: «Вот чего мы хотим». Русские сказали: «Вот чего мы хотим». И теперь задача дипломатии — попытаться сблизить позиции обеих сторон. <...> Потому что между требованиями России и Украины — огромная пропасть», — сказал Вэнс.

Вэнс также отметил, что европейские союзники, несмотря на публичную критику в адрес американской администрации, признают заслугу США в том, что удалось достичь прогресса в переговорном процессе. По его словам, до этого никакого диалога между сторонами фактически не велось.

«Так что теперь у нас есть этот первый шаг. <...> Предложения по миру выдвинуты, и в течение следующих 100 дней мы будем прилагать все усилия, чтобы попытаться посадить стороны за стол переговоров», — заключил он.

Диалог без предварительных условий

В Кремле подтвердили готовность к прямому диалогу. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий».

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что предложение Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы является началом прямых переговоров без условий, и призвал Киев ответить аналогичным образом. В Москве подчеркнули, что успешное урегулирование потребует времени и участия украинской стороны.

С украинской стороны реакция оказалась более сдержанной. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам при условии предварительного и длительного перемирия, которое бы обеспечило защиту гражданских лиц. В Офисе президента подчеркнули, что Украина остается открытой к диалогу, однако не может согласиться на предложения с ограниченными сроками, предложив 30-дневное перемирие.

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