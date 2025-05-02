США назвали условие выхода из переговоров по Украине

Американский Госдепартамент подтвердил готовность США выступать в роли посредника в урегулировании украинского кризиса, однако обозначил условие для возможного отказа от этой роли. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что отсутствие существенного прогресса в переговорах между Украиной и Россией может привести к пересмотру позиции США, пишет ТАСС.

По словам Брюс, позиция Вашингтона по-прежнему заключается в содействии мирному урегулированию. Тем не менее отсутствие движения вперед в диалоге между Киевом и Москвой приведет к изменению подхода США как посредника, отметила руководитель пресс-службы Госдепа.

Сегодня официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли. Представитель ЕС отметил, что усилия европейского парламента направлены на военную поддержку Украины для поддержания ее оборонного потенциала.

Ранее сообщалось, что генсек ООН готов стать посредником по Украине.