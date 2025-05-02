В Китае рассказали о готовности США к переговорам по торговым пошлинам

Bloomberg: Китай изучает заявления США о готовности к торговым переговорам

Власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что должностные лица США неоднократно выражали готовность провести переговоры с китайской стороной для обсуждения торговых пошлин.

В министерстве добавили, что Вашингтон направил Пекину через заинтересованных лиц послания с выражением готовности к переговорам, Китай изучает данную возможность.

23 апреля Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

25 апреля Трамп сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждая тему их разговора, глава Белого дома в контексте торговых отношений между странами сравнил США с «огромным, великолепным магазином, в котором все хотят делать покупки».

Ранее в Китае заявили о независимости от поставок из США.