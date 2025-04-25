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Трамп заявил, что не позвонил бы Си Цзиньпину первым

Трамп: Си Цзиньпин звонил мне, но сам бы я не позвонил ему первым
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Time сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, однако сам Трамп не стал бы инициировать звонок.

«Он звонил, и я не думаю, что это свидетельствует о слабости с его стороны», — отметил Трамп.

На вопрос о том, позвонил бы он Си Цзиньпину первым, Трамп ответил «нет».

Обсуждая тему их разговора, Трамп в контексте торговых отношений между странами сравнил США с «огромным, великолепным магазином, в котором все хотят делать покупки».

В четверг Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил, что США и Китай обсуждают торговые вопросы каждый день.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Спустя неделю американский политик объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем — на этот раз до 125%. Предыдущая ставка, которая начала действовать только с 9 апреля, составляла 104%.

Ранее Трамп рассказал о существовании «лазеек» для переизбрания на третий срок.

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