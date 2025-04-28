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В Китае заявили о независимости от поставок из США

В Китае заявили об отсутствии зависимости от поставок зерна и газа из США
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Liu Xu/XinHua/Global Look Press

В Китае заявили об отсутствии зависимости от поставок зерна и газа из США. Соответствующее заявление заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжао Чэньсина приводит Reuters.

«Даже если мы не будем закупать фуражное зерно и масличные культуры у США, это не сильно повлияет на поставки зерна в нашу страну», — подчеркнул он.

По словам китайского чиновника, его страна без труда компенсирует прекращение экспорта из США с помощью внутреннего производства и поставок из других стран.

До этого в Китае заявили о готовности обсуждать пошлины с США.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

25 апреля Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему. Обсуждая тему их разговора, глава Белого дома в контексте торговых отношений между странами сравнил США с «огромным, великолепным магазином, в котором все хотят делать покупки».

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