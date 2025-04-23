Трамп пообещал снизить пошлины в отношении КНР, но не до нуля

Трамп: США снизят пошлины в отношении Китая, но они не будут нулевыми

Соединенные Штаты снизят таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, Трамп назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими. Он отметил, что пошлины существенно снизятся, но при этом они все равно не будут равны нулю.

23 апреля сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее посол КНР в РФ заявил, что, столкнувшись с экономическим буллингом США, Пекин примет ответные меры.