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В Раде заявили, что Украина теряет часть экономического суверенитета

Нардеп Гончаренко: Украина делегировала США часть экономического суверенитета
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Efrem Lukatsky/AP

Украина, подписав соглашение о недрах с США, утрачивает часть экономического суверенитета. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Украина делегирует часть экономического суверенитета <…> США заходят на Украину надолго», — отметил он.

Несмотря на то, что Киеву предоставят доступ к капиталу и новым технологиям, он понесет налоговые потери, рискует конфликтом с европейским правом, отметил нардеп. Кроме того, снизится контроль над недрами, предупредил Гончаренко.

Также Украина не сможет предлагать третьим сторонам более выгодные условия, подчеркнул он.

Гончаренко обратил внимание на то, что в соглашении отсутствуют гарантии безопасности для Украины, что является «критическим моментом».

Незадолго до этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее в Совфеде назвали ресурсное соглашение с США шагом к колонизации Украины.

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