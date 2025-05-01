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В Совфеде назвали ресурсное соглашение с США шагом к колонизации Украины

Сенатор Пушков: соглашение о ресурсах с США стало шагом к колонизации Украины
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Соглашение о редкоземельных ресурсах между Вашингтоном и Киевом стало еще одним большим шагом к колонизации Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он указал, что Украина давно и добровольно встала на путь превращения в полуколонию.

«Поставки оружия на сотни миллиардов, финансовая помощь, достигающая 40% украинского бюджета, огромная зависимость от западной военной машины при ведении военных действий, а главное — очевидное согласие власти на превращение в полуколонию стали отличительными чертами сегодняшней Украины», — написал Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп поставил точку в этом процессе. В то же время, уточнил сенатор, процесс еще не завершен. Украина разменяла суверенитет, которым обладала еще в 2014 году, на полуколониальную зависимость от Запада, констатировал политик.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее на Украине отказались считать сделку с США гарантией безопасности.

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