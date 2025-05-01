Свириденко: Украина подписала с США соглашение о полезных ископаемых

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместно с США создадим Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в наше государство», — подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Договоренность предусматривает налоговые гарантии: доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни на Украине, чтобы инвестиции приносили наибольшие результаты, отметила министр.

До этого глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы подписать сделку по минералам уже 30 апреля, если Украина пересмотрит позицию по правкам к соглашению.

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.