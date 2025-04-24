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Зеленский заявил, что Украина борется за права американцев

Зеленский: Киев борется за права американцев так же, как и за свои
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Shannon Stapleton/Reuters

Киев борется за права американцев так же, как за права украинцев, а Россия якобы всегда мечтала уничтожить США. Об этом в интервью журналисту Бену Шапиро заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Русские хотят и всегда хотели уничтожения США. Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои собственные», — высказался украинский лидер.

В том же интервью Зеленский заявил, что Украина до сих пор хочет совместно с США достичь «мира через силу». По словам украинского президента, Киев считает США сильным стратегическим партнером. «Сила», как считает Зеленский, должна быть направлена против России.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».

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