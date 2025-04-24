«Фактически смертный приговор». Почему Зеленский тормозит мирные переговоры

Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Во время традиционной беседы с журналистами в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием американский президент назвал позицию украинского коллеги Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще».

«Я думаю, что Россия готова. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще», — сказал Трамп.

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Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России. Ранее в соцсети Truth Social Трамп раскритиковал Зеленского за непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговорного процесса.

Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США.

«США предложили свое видение. В Лондоне состоялась встреча. Там была предложена соответствующая стратегия. Наша команда, европейская команда и представители США провели конструктивные переговоры, и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения США появился другой документ», — сказал Зеленский.

Ранее секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США раздосадованы попытками Зеленского вести переговоры методами мегафонной дипломатии.

Переговоры в Лондоне

23 апреля в Лондоне прошли переговоры между представителями Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании, на которых обсуждалась мирная инициатива Трампа.

По словам самого американского президента, переговоры «прошли хорошо».

По информации Financial Times, европейские союзники Украины в Лондоне пытались убедить Киев рассмотреть возможность территориальных уступок. Такое изменение позиций было вызвано опасениями по поводу возможного выхода США из переговорного процесса в случае отсутствия прогресса.

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По итогам переговоров глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встреча в Лондоне завершилась декларациями и договоренностью о дальнейших консультациях.

«Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения мира», — написал он.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что консультации в Лондоне по урегулированию украинского конфликта выявили очевидные разногласия между их участниками. Со своей стороны Россия продолжает собственный диалог на эту тему по разным каналам.

«Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, как таковых переговоров там не было. Мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторон», — сказал Песков.

Фронт сопротивления

Дональд Трамп действительно столкнулся с сопротивлением своим попыткам установить мир на Украине, причем со стороны не только Киева, но и других западных политиков, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Трамп столкнулся с проблемами в продвижении своей версии украинского урегулирования. При этом сопротивление является коллективным, речь не идет только об отдельно взятом Зеленском. Усилиям нынешней американской администрации противостоит целый антитрамповский фронт. Это и политики, которые действуют внутри США, и представители Евросоюза. Все они подстегивают Киев продолжать активные боевые действия», — пояснил депутат.

Он добавил, что даже плачевное экономическое состояние многих европейских стран не мешает им вести антироссийскую политику.

«За плечами многих европейских стран находится большая колониальная история и, в связи с этим, накопленные экономические и финансовые ресурсы и возможности. Вместе с европейцами, которые готовы поддерживать киевский режим, Зеленский, конечно, чувствует себя достаточно уверенно, и поэтому мы не так давно видели его хамство в отношении Трампа в Овальном кабинете», — сказал Новиков.

По мнению депутата, Зеленский сейчас пытается «выторговать» себе разного рода преференции и возможность остаться на посту, он видит это как торговую сделку с Трампом. В Киеве пока не поняли, что слова американского президента и его команды — это не прелюдия к торговле, это окончательная позиция, подчеркнул Новиков.

Угроза выборов

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Зеленский действительно не хочет заключать мирный договор с Россией, потому что потом придется проводить выборы.

«Украинский народ точно не выберет Зеленского во второй раз, потому что перед этим он обещал мир и ему поверили, но по факту он принес беду и разорение. Во время выборов станут известны точные потери украинского народа, плюс все узнают, сколько было украдено денег. Это фактически смертный приговор для Зеленского и его клики», — сказал экс-нардеп в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, Трамп понимает, что для успешной сделки с Россией необходимо пойти на некоторые уступки, — отсюда и обещание признать Крым российским. А так как Зеленскому не нужно само перемирие, то и на уступки он не пойдет, считает Олейник.

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«С Крымом еще такая ситуация, что Зеленский и его команда неоднократно говорили, что не признают эту территорию российской. Если сейчас они пойдут на уступки, то после этого в народе его вообще не будут воспринимать. Такая же ситуация и со сделкой по редкоземельным металлам. Она не выгодна Украине, народ ее не поддерживает», — сказал Олейник.

Экс-нардеп полагает, что американцы выйдут из мирного процесса, а после этого «очень серьезно накажут Зеленского», и вместе с ним это почувствует и украинский народ.

«Трамп фактически уже начал действовать. Он не будет давать Киеву никаких гарантий безопасности и финансовые потоки тоже больше не будут поступать на Украину. Все, что сейчас передается Киеву, идет еще от байденовской администрации. Также у Вашингтона есть возможность отрезать Украину от разведданных и возможность ввести персональные санкции, о которых давно все говорят. Против ближайших соратников Зеленского в США могут начать уголовные дела о хищении не просто денег Украины, а денег налогоплательщиков США. Думаю, что глава ФБР [Кэш] Патель будет готов поработать над этими преступниками», — заключил Олейник.

Мирное урегулирование не получится

Зеленский демонстрирует полное нежелание вести какие-либо переговоры по поводу мира с Россией из-за поддержки европейских стран, заявил «Газете.Ru» политолог Константин Блохин.

«В Киеве чувствуют, что за их спинами стоят европейские политики и финансовые доноры, поэтому Зеленский демонстрирует желание дальше вести войну с Россией. По сути, Украина сейчас полностью мимикрировала в своей позиции под Европу и стала сателлитом», — сказал Блохин.

Он напомнил, что план Трампа по Украине не особо близок к изначальным целям России на СВО, но тут Москва готова пойти на компромисс, а Киев — нет.

«На самом деле, план Трампа — это буквально подарок для Украины в нынешнем положении. Зеленский продолжает выступать так нагло именно потому, что чувствует за своей спиной поддержку Европы», — уверен политолог.

По мнению Блохина, Соединенные Штаты в конечном итоге будут вынуждены отказаться от своих миротворческих устремлений.

«Мирное урегулирование реально пробуксовывает. Скорее всего, у Трампа не получится достичь ничего в этом направлении. Причем не получится у него ни установить мир, ни вернуть часть затраченных на Украину прошлой администрацией денег. Вашингтону будет более выгодно просто оставить эту ситуацию, но многие могут расценить это как геополитический проигрыш», — высказал свою оценку эксперт.