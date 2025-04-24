Президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к партизанской войне в случае срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение озвучено в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Все эти «центры нацсопротивления» об этом — подготовка к военному поражению и партизанской войне, чтобы зеленая гнида <…> могла дальше изображать из себя генералиссимуса», — заявил парламентарий.

Дубинский считает, что эту идею Зеленский позаимствовал у бывшего президента США Джо Байдена, который, по словам депутата, в конце 2021 года начал осуществлять похожую задумку.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в «торпедировании» процесса по урегулированию конфликта на Украине. Она напомнила, что ровно так же Киев «издевался» над Минскими соглашениями, а также не соблюдал пасхальное перемирие, срывал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры и переговоры в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что позиция Зеленского, который отвергает ключевые предложения Вашингтона по урегулированию конфликта, является основным препятствием к заключению мирного соглашения.

Ранее в Европе заявили о странной детали в переговорах по Украине.