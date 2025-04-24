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Зеленский рассказал, какого мира хочет добиться Украина

Зеленский: Украина все еще хочет добиться мира через силу
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Alina Smutko/Reuters

Украина до сих пор хочет совместно с США достичь «мира через силу». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналисту Бену Шапиро.

«Мы действительно хотели бы достичь мира через силу», — утверждает он.

По словам Зеленского, Киев считает США сильным стратегическим партнером. «Сила», как считает Зеленский, должна быть направлена против России.

До этого американская газета The New York Times писала, что основная часть лидеров стран Евросоюза согласны, что Киеву нужно пойти на территориальный компромисс.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта. По его словам, каждая из сторон «должна будет уступить».

Ранее Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории.

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Переговоры о мире на Украине
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