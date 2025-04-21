Султан Омана прилетел в Москву

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прилетел в РФ с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет султана приземлился в московском аэропорту Внуково 2.

В пресс-службе российского президента отмечали, что во время встречи российского лидера Владимира Путина с султаном Омана будут обсуждаться основные направления развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Министерство иностранных дел Омана, выступающее посредником на переговорах США и Ирана, ранее сообщило, что две стороны обсуждают соглашение, которое позволит Исламской Республике сохранить возможность для развития мирной ядерной энергетики. 19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон согласовали организацию встреч технических групп, они стартуют в Омане 23 апреля.

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.