Политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию. Политолог отметил, что Ближний Восток и РФ смотрят друг на друга как равноправные партнеры.

«Мы не пытаемся их оценивать сквозь какую-то лакмусовую бумагу демократии. И они, соответственно, на нас не смотрят как на захватчиков. А США — хоть сто раз у них будет общий бизнес, все равно американец на Ближнем Востоке — это офицер, который там расстреливает свадьбу в Ираке или помогает Израилю оккупировать Палестину», — сказал Гасанов.

Он добавил, что судить об отношениях России и стран Ближнего Востока можно, в том числе, по официальным встречам, которые проходят в гораздо более теплой атмосфере, нежели переговоры представителей региональных держав с западными политиками.

Накануне Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. Отмечается, что беседа прошла в закрытом от СМИ режиме.

В этот же день руководитель российского МИД провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. В ходе беседы министры обсудили развитие отношений РФ и Бразилии, а также взаимодействие стран на международных площадках по типу ООН, БРИКС и G20.

Ранее Лавров назвал условие для обсуждения места переговоров по Украине.