Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке

Политолог Гасанов: Россия смотрит на страны Ближнего Востока как на партнеров

close
«РИА Новости»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию. Политолог отметил, что Ближний Восток и РФ смотрят друг на друга как равноправные партнеры.

«Мы не пытаемся их оценивать сквозь какую-то лакмусовую бумагу демократии. И они, соответственно, на нас не смотрят как на захватчиков. А США — хоть сто раз у них будет общий бизнес, все равно американец на Ближнем Востоке — это офицер, который там расстреливает свадьбу в Ираке или помогает Израилю оккупировать Палестину», — сказал Гасанов.

Он добавил, что судить об отношениях России и стран Ближнего Востока можно, в том числе, по официальным встречам, которые проходят в гораздо более теплой атмосфере, нежели переговоры представителей региональных держав с западными политиками.

Накануне Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. Отмечается, что беседа прошла в закрытом от СМИ режиме.

В этот же день руководитель российского МИД провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. В ходе беседы министры обсудили развитие отношений РФ и Бразилии, а также взаимодействие стран на международных площадках по типу ООН, БРИКС и G20.

Ранее Лавров назвал условие для обсуждения места переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами