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Посол призвал Иран проконсультироваться с РФ и Китаем по санкциям

Посол Джалали: Иран должен проконсультироваться с РФ и КНР по снятым санкциям
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Shutterstock

Иран должен проконсультироваться с Россией и Китаем по вопросу возможного восстановления санкций Великобритании, Германии и Франции, которые были сняты в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году. Об этом заявил посол исламской республики в РФ Казем Джалали в интервью телеканалу SNN.

«Мы должны проконсультироваться с нашими партнерами Китаем и Россией по вопросу угроз со стороны «евротройки» относительно активации механизма snapback», — сказал дипломат.

18 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе. Он подчеркнул, что Россия ранее играла ключевую роль в реализации СВПД и выразил надежду на поддержку Москвы в будущих договоренностях.

19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Ираном, Россией и Китаем необходим. Представитель Кремля отметил, что это важно с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Иран готов снизить уровень обогащения урана при одном условии.

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